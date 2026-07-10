Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С чего бы это? Латвия увеличивает экспорт в Беларусь, но сокращает в Украину 0 378

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экспорт

По сравнению с маем 2025 года в мае этого года латвийский экспорт в Россию сократился на 4,8%, а импорт из России - на 40,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В мае экспорт в Россию составил 70,7 млн евро.

На сокращение больше всего повлияло сокращение экспорта продукции химической промышленности и смежных с ней отраслей на 51,1%, или 7,7 млн евро.

Импорт из России в мае текущего года составил 4,4 млн евро. На его сокращение в основном повлияло сокращение импорта животных или растительных жиров и масел на 1,8 млн евро.

По сравнению с маем 2025 года латвийский экспорт в Беларусь в мае этого года вырос на 30,2% и составил 16,2 млн евро. На рост в основном повлияло увеличение экспорта оптических приборов и аппаратуры на 3,6 млн евро.

Импорт из Беларуси сократился на 59,2% и составил 2,8 млн евро. На сокращение больше всего повлияло падение импорта животных или растительных жиров и масел на 3,7 млн евро.

Однако по сравнению с апрелем импорт из Беларуси увеличился на 52,9%, на что в основном повлиял рост импорта продукции химической промышленности, смежных с ней отраслей и продукции пищевой промышленности - в каждой группе на 0,5 млн евро.

По сравнению с маем 2025 года латвийский экспорт в Украину сократился на 23,4% и составил 30,3 млн евро. На сокращение в основном повлияло падение экспорта транспортных средств и их оборудования на 10,2 млн евро, или 91,1%.

Импорт из Украины сократился на 13,1% и составил 18,3 млн евро. На сокращение импорта в основном повлияло падение импорта продукции химической промышленности и смежных с ней отраслей на 2,7 млн евро, или 79,4%.

×
Читайте нас также:
#импорт #Украина #торговля #Латвия #промышленность #экспорт #экономика #Беларусь #Россия #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гимназия
Изображение к статье: Победители фестиваля молодежного предпринимательства GEN-E
Изображение к статье: Дрифт
Изображение к статье: Школьники

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Клубника
В мире
Изображение к статье: Осетр
Наша Латвия
Изображение к статье: Внучка Ротару
Lifenews
Изображение к статье: Наука
Наша Латвия
Изображение к статье: Враг не пройдет, победа будет за нами
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет авиакомпании Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: Клубника
В мире
Изображение к статье: Осетр
Наша Латвия
Изображение к статье: Внучка Ротару
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео