По сравнению с маем 2025 года в мае этого года латвийский экспорт в Россию сократился на 4,8%, а импорт из России - на 40,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В мае экспорт в Россию составил 70,7 млн евро.

На сокращение больше всего повлияло сокращение экспорта продукции химической промышленности и смежных с ней отраслей на 51,1%, или 7,7 млн евро.

Импорт из России в мае текущего года составил 4,4 млн евро. На его сокращение в основном повлияло сокращение импорта животных или растительных жиров и масел на 1,8 млн евро.

По сравнению с маем 2025 года латвийский экспорт в Беларусь в мае этого года вырос на 30,2% и составил 16,2 млн евро. На рост в основном повлияло увеличение экспорта оптических приборов и аппаратуры на 3,6 млн евро.

Импорт из Беларуси сократился на 59,2% и составил 2,8 млн евро. На сокращение больше всего повлияло падение импорта животных или растительных жиров и масел на 3,7 млн евро.

Однако по сравнению с апрелем импорт из Беларуси увеличился на 52,9%, на что в основном повлиял рост импорта продукции химической промышленности, смежных с ней отраслей и продукции пищевой промышленности - в каждой группе на 0,5 млн евро.

По сравнению с маем 2025 года латвийский экспорт в Украину сократился на 23,4% и составил 30,3 млн евро. На сокращение в основном повлияло падение экспорта транспортных средств и их оборудования на 10,2 млн евро, или 91,1%.

Импорт из Украины сократился на 13,1% и составил 18,3 млн евро. На сокращение импорта в основном повлияло падение импорта продукции химической промышленности и смежных с ней отраслей на 2,7 млн евро, или 79,4%.