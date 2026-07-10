В субботу в Латвии снова ожидается дождь, однако станет теплее, предсказывают специалисты Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале ночи небо местами прояснится, однако на юг страны дождевые облака местами еще принесут кратковременный дождь и грозу.

Во второй половине ночи к Латвии с востока приблизится центр циклона, в связи с чем небо затянет облаками и начиная с востока страну начнет пересекать зона осадков, которая принесет дождь на большую часть территории Латвии.

Ветер будет слабым, воздух остынет до +12...+17 градусов.

В Риге в первой половине ночи временами еще ожидаются прояснения, но в утренние часы небо затянет облаками и пойдет дождь. Будет дуть слабый северный ветер, минимальная температура воздуха составит +16..+18 градусов.

В субботу будет пасмурно, на большей части территории страны прогнозируется дождь, местами также возможна гроза. При слабом ветре, преимущественно северного направления, на отдельных территориях образуется туман.

Утром на побережье залива, а после обеда на морском побережье северный, северо-западный ветер усилится до 15 метров в секунду.

Во второй половине дня местами небо прояснится, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге погода также будет в основном облачной; в начале дня временами ожидается дождь, но после обеда, когда осадки прекратятся, небо прояснится. Максимальная температура воздуха в Риге составит приблизительно +20 градусов.