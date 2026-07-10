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Региональные автобусные маршруты в Латвии пока не планируют сокращать в 2027 году 0 35

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автобусы на автовокзале Риги
ФОТО: LETA

Сеть регионального общественного транспорта в Латвии в 2027 году пока планируется сохранить без существенных изменений. Однако окончательное решение будет зависеть от объема государственного финансирования.

Автотранспортная дирекция (АТД) пока не планирует сокращать сеть региональных автобусных маршрутов в 2027 году. Об этом сообщил председатель правления организации Янис Лапиньш.

По его словам, сейчас специалисты готовят маршрутную сеть на следующий год и одновременно оценивают, какое финансирование сможет выделить государство на пассажирские перевозки.

На данный момент базовый сценарий предусматривает сохранение существующей сети маршрутов. При этом АТД анализирует статистику пассажиропотока и изучает возможность оптимизации отдельных рейсов, чтобы сократить расходы без уменьшения общей маршрутной сети.

Окончательные решения пока не приняты.

«Мы планируем сохранить маршрутную сеть в нынешнем объеме», — отметил Лапиньш, добавив, что после завершения анализа общественность будет проинформирована о результатах.

Одновременно продолжается работа над стратегией развития коммерческих региональных автобусных маршрутов. Документ, который по заказу АТД готовит компания KPMG Baltics, пока не принят — дирекция направила разработчикам замечания и предложения по его доработке.

По словам Лапиньша, рассчитывать на быстрый переход к коммерческой модели перевозок не стоит. Даже если такая система будет внедрена, это произойдет не раньше 2028–2030 годов.

Для этого потребуется изменить всю структуру маршрутной сети и определить, каким образом коммерческие маршруты будут сочетаться с субсидируемыми государством перевозками.

В АТД подчеркивают, что здесь необходимо найти баланс между интересами бизнеса, заинтересованного в прибыльных маршрутах, и задачей государства обеспечить транспортную доступность для жителей по всей стране.

Ожидается, что доработанная стратегия коммерческих маршрутов будет готова к концу июля. После этого станет понятнее, какие изменения законодательства и организации перевозок могут потребоваться в будущем.

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#Латвия #транспорт #финансирование #автобусы #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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