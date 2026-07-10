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Сегодня вечером центр Даугавпилса перекроют из-за парада дрифт-автомобилей 0 32

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрифт

Вечером 10 июля в Даугавпилсе состоится парад участников Drift Festival. На время проезда колонны по центральным улицам города движение транспорта будет временно ограничено, а на площади Единства пройдет официальное открытие фестиваля с концертом и выставкой автомобилей.

В пятницу вечером в Даугавпилсе на время проведения парада участников Drift Festival на ряде городских улиц будут введены кратковременные ограничения движения. Автоколонна проедет по центральным улицам города в сопровождении Государственной полиции.

Как сообщили в Даугавпилсской городской думе, парад участников Даугавпилсского фестиваля дрифта стартует сегодня в 20:00 от картодрома Blāzma.

В сопровождении Государственной полиции колонна проследует по улицам Блазмас, Лигинишкю, Лиела, через мост Единства, затем по улицам Даугавас, Имантас, Циетокшня и Ригас до площади Единства.

В 20:10 на площади Единства состоится официальное открытие фестиваля. Гостей ждет концерт, а также возможность вблизи увидеть дрифт-кары и встретиться с участниками соревнований. Перед зрителями выступят даугавпилсские группы Diversity и MaYo, а также рижская группа O'Morales. Концерт откроет Diversity в 20:10, затем в 21:10 на сцену выйдет MaYo, а в 22:10 выступит O'Morales. Музыкальная программа продлится до 23:45.

После завершения концертной программы, ориентировочно в 22:45, колонна автомобилей отправится в обратный путь. Маршрут пройдет по улицам Гимназияс, Парадес, Даугавас, через мост Единства, далее по улицам Лиела, Селияс, Лигинишкю и Блазмас до картодрома Blāzma, где продолжатся мероприятия фестиваля.

Во время движения колонны, как до открытия фестиваля, так и после него, на указанных улицах будут действовать кратковременные ограничения движения транспорта.

Основные соревнования фестиваля пройдут на картодроме Blāzma. В субботу, 11 июля, состоятся тренировки и квалификационные заезды, а в воскресенье, 12 июля, зрителей ждут решающие парные дуэли и третий этап чемпионата Латвии по дрифту.

Городские власти рекомендуют водителям заранее учитывать возможные задержки и при необходимости выбирать альтернативные маршруты. Ограничения будут действовать только на время прохождения колонны дрифт-автомобилей.

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#фестиваль #Латвия #музыка #автомобили #Даугавпилс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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