«Клещи распространены повсеместно. Встретиться с ними можно как в сельской местности, так и в городских населенных пунктах. Обычно самое благоприятное время для контакта с клещами утро – с 08.00 до 11.00 и вечернее время – с 17.00 до 20.00», – уточняет эксперт. По ее словам, прямой солнечный свет, высокая температура, жаркая погода подавляют активность клещей. Для них более благоприятны пасмурное время суток и влажность, а это как раз вечернее и утреннее время.

По ее словам, клещи обычно располагаются в высокой траве и поджидают своего прокормителя – это может быть животное или человек – на кончиках травинок и потом перемещаются на одежду или шерсть животного и могут укусить в подмышки, пах, шею, за ушами, локтевые сгибы, то есть там, где тонкая и нежная кожа.

Чтобы уберечься от клещей, рекомендуется надевать одежду, которая закрывает открытые участки тела, шею, а также головной убор. Находясь в лесу, на природе, рекомендуется проводить осмотры друг друга через довольно короткие промежутки времени, чтобы вовремя обнаружить клеща.

Эксперт посоветовала использовать репелленты. Они могут наноситься как на кожу, так и на одежду. Профилактикой присасывания будет и механическая защита своих приусадебных участков от клещей: уничтожение сорной растительности, своевременный покос высокой травы и ее уборка, ликвидация свалок, сухостоя, благоустройство территории.