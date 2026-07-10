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В какое время суток клещи в Латвии нападают чаще всего? 0 229

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Клещи атакуют

Клещи наиболее активны утром и вечером, отмечает эпидемиолог Анастасия ЛЕШКЕВИЧ.

«Клещи распространены повсеместно. Встретиться с ними можно как в сельской местности, так и в городских населенных пунктах. Обычно самое благоприятное время для контакта с клещами утро – с 08.00 до 11.00 и вечернее время – с 17.00 до 20.00», – уточняет эксперт. По ее словам, прямой солнечный свет, высокая температура, жаркая погода подавляют активность клещей. Для них более благоприятны пасмурное время суток и влажность, а это как раз вечернее и утреннее время.

По ее словам, клещи обычно располагаются в высокой траве и поджидают своего прокормителя – это может быть животное или человек – на кончиках травинок и потом перемещаются на одежду или шерсть животного и могут укусить в подмышки, пах, шею, за ушами, локтевые сгибы, то есть там, где тонкая и нежная кожа.

Чтобы уберечься от клещей, рекомендуется надевать одежду, которая закрывает открытые участки тела, шею, а также головной убор. Находясь в лесу, на природе, рекомендуется проводить осмотры друг друга через довольно короткие промежутки времени, чтобы вовремя обнаружить клеща.

Эксперт посоветовала использовать репелленты. Они могут наноситься как на кожу, так и на одежду. Профилактикой присасывания будет и механическая защита своих приусадебных участков от клещей: уничтожение сорной растительности, своевременный покос высокой травы и ее уборка, ликвидация свалок, сухостоя, благоустройство территории.

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#безопасность #природа #клещи #профилактика #здоровье #лес
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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