Инновационный индекс Литвы в этом году достиг 86,6% от среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС), увеличившись за год на 1,9 пункта, свидетельствуют данные новейшего Европейского инновационного табло Еврокомиссии (ЕК).

Литва по-прежнему относится к группе умеренных новаторов и сохранила за собой 18-е место, сообщило в пятницу Агентство инноваций.

Латвия занимает в рейтинге 25-е место, а Эстония - 11-е, входя в группу сильных новаторов. Первые позиции на Европейском инновационном табло занимают Швеция, Дания и Нидерланды.

С 2019 года инновационный индекс Литвы вырос на 19,7 пункта - это второй по темпам роста показатель в ЕС. По этому показателю Литву немного опережает лишь Эстония - всего на 0,1 процентного пункта. Обе страны в последние годы демонстрируют самый быстрый инновационный прогресс в ЕС.

Экономист Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Живиле Симонайтите-Василяускене подчеркивает, что Литва обогнала часть стран региона, однако до лидеров ей еще нужно подтянуться.

«Литва занимает в регионе промежуточную позицию - она уже опережает часть соседних государств, но до самых передовых экономик Северной Европы ей еще предстоит преодолеть значительное расстояние. Пример Финляндии, которая остается в числе европейских инновационных лидеров, показывает, что высокая производительность, конкурентоспособная промышленность и высокая добавленная стоимость создаются путем последовательных инвестиций в науку, технологии и инновации. Эстония также является хорошим примером - сегодня она уже входит в группу сильных новаторов и превышает средний инновационный показатель ЕС», - отметила Симонайтите-Василяускене.

ЕК при составлении инновационного табло ежегодно оценивает инновационные системы государств по более чем 30 показателям - от человеческого капитала и системы научных исследований до инвестиций бизнеса, цифровизации, интеллектуальной собственности и влияния инноваций на экономику.