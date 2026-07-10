ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) заключило договоры с пятью предприятиями о выполнении работ первой очереди строительства инфраструктуры контрмобильности в рамках Балтийской линии обороны.

Строительством вышек связи займется ООО "Citrus Solutions", а строительство площадок для размещения материально-технических средств будет проведено в два этапа подрядчиками АО "LAU Infra Grupa" и ООО "Inbuv".

Работы по созданию противотанковых рвов и размещению материально-технических средств разделены на шесть этапов, в том числе два выполнит "LAU Infra Grupa", два - ООО "VIA", а еще два - ООО "CBS "Igate"".

В ближайшие недели на восточной границе Латвии начнутся строительные работы, которые предусматривают создание противотанковых рвов, необходимой инфраструктуры для размещения материально-технических средств и вышек связи.

В ходе работ на восточной границе планируется создать противотанковые рвы протяженностью около 27 км, построить девять площадок для размещения материально-технических средств и две вышки связи на административных территориях Алуксненского, Балвского, Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского краев.

Строительство инфраструктуры планируется проводить поэтапно до осени 2027 года.

Министр обороны Райвис Мелнис подчеркивает, что создание Балтийской линии обороны является важным шагом для повышения безопасности Латвии и всей восточной границы НАТО. Строительство инфраструктуры контрмобильности и систем связи повысит способности Национальных вооруженных сил сдерживать и нейтрализовать любые потенциальные угрозы.

Затраты на реализацию первой очереди составят 12,98 млн евро. Для финансирования строительных работ заключен трехсторонний договор о сотрудничестве с Минобороны и Государственным центром военных объектов и закупок.