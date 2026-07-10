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В Латвии выбрали лучший школьный стартап Европы: победил безопасный клей для детей 0 5

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Победители фестиваля молодежного предпринимательства GEN-E

Фото: gen-e.eu

На крупнейшем европейском фестивале молодежного предпринимательства GEN-E, который впервые прошел в Латвии, лучшим школьным учебным предприятием Европы стал словацкий проект Lipigo. Победу ему принесла разработка безопасного для детей клея из пищевых ингредиентов.

Победителем конкурса на лучшее школьное учебное предприятие Европы в этом году стал словацкий стартап Lipigo. Об этом сообщила образовательная организация Junior Achievement Latvia.

Жюри высоко оценило разработку команды — клей для детей, изготовленный из пищевых ингредиентов. Он полностью безопасен для здоровья даже при случайном проглатывании, легко смывается водой и рассматривается как экологичная альтернатива традиционным клеящим материалам для школ и семей.

На этой неделе Латвия впервые принимала крупнейший европейский фестиваль молодежного предпринимательства GEN-E, собравший 59 сильнейших школьных и студенческих стартапов из 39 стран. В течение нескольких дней участники представляли свои бизнес-идеи международному жюри и боролись за звание лучших в Европе.

Создатели Lipigo рассказали, что их главной целью было разработать действительно полезный для общества продукт и одновременно проверить собственные предпринимательские способности. В дальнейшем команда планирует развивать бизнес и выходить на зарубежные рынки.

В категории студенческих стартапов победителем стал нидерландский проект Verdiax, разработавший биоразлагаемые экологичные абсорбирующие материалы для похоронной отрасли, которые должны заменить используемые сегодня пластиковые изделия.

Во время конкурса также были вручены награды за инновации. Среди школьных проектов победил норвежский стартап Moore UB, создавший технологию считывания данных с корабельных канатов. В студенческой категории лучшим инновационным проектом признали кипрскую компанию Livia, разработавшую платформу на базе искусственного интеллекта и спутниковых данных для мониторинга сельскохозяйственных посевов и урожая.

Латвию на фестивале представлял школьный стартап Heatify из Даугавпилсской средней школы естественных наук. Команда разработала инновационный криптокотел, который использует тепло, выделяемое при майнинге криптовалют, для отопления домов и небольших предприятий.

Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что проведение фестиваля такого масштаба подтверждает статус Латвии как надежного партнера для реализации международных проектов в сфере предпринимательства и инноваций.

В рамках фестиваля молодые предприниматели представили разработки в области устойчивого развития, здравоохранения, технологий, образования и социального предпринимательства. Программа включала выставку стартапов, презентации проектов, дискуссии с экспертами и встречи с потенциальными инвесторами.

Проведение фестиваля GEN-E в Риге стало не только площадкой для демонстрации лучших молодежных стартапов Европы, но и возможностью познакомить сотни иностранных гостей с Латвией, ее деловой средой и потенциалом как места для проведения международных мероприятий и развития инновационного бизнеса.

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#образование #предпринимательство #молодежь #экология #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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