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В Риге продолжается зачисление в 10-е классы: названы самые востребованные гимназии 0 145

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школьники
ФОТО: depositphotos

В Риге продолжается прием в 10-е классы. На сегодняшний день приглашения получили более 80% поступающих, почти 2900 школьников уже зачислены, а около тысячи все еще ожидают своей очереди.

По данным Рижской думы, в настоящее время в 10-е классы столичных школ уже зачислены 2844 учащихся. Еще 593 претендента подтвердили полученные приглашения.

Всего приглашения были направлены 4313 уникальным претендентам, что составляет 81% от общего числа поступающих. При этом 3766 приглашений были отклонены, а 15 589 автоматически аннулированы. Около 1000 школьников пока продолжают ждать приглашения.

Сейчас практически полностью укомплектованы 10-е классы Рижской государственной 1-й гимназии и Рижской государственной 2-й гимназии. По количеству уже принятых учеников и подтвержденных приглашений за ними следуют Рижская государственная классическая гимназия, Рижская Агенскалнская государственная гимназия и Рижская государственная 3-я гимназия.

Рассылка приглашений зарегистрированным абитуриентам продолжится до тех пор, пока все учебные программы не будут полностью укомплектованы.

Как сообщалось ранее, в этом году для поступления в 10-е классы рижских школ зарегистрировались 5332 школьника. Всего было подано 41 581 заявление, или в среднем 785 заявлений на одно учебное заведение.

В новом учебном году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, включая шесть государственных гимназий. Всего в них предусмотрено до 4500 учебных мест.

Приемная кампания продолжается, и свободные места в ряде школ еще остаются. Городские власти продолжат рассылать приглашения до полного комплектования всех 10-х классов.

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#образование #рижская дума #школьники
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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