Министерство земледелия предлагает расширить перечень продуктов, которые бесплатно выдают школьникам в рамках программы «Фрукты, овощи и молоко». Это должно сделать программу более удобной для детей, которые плохо переносят обычное молоко.

Министерство земледелия вынесло на согласование проект изменений, предусматривающий расширение ассортимента продуктов, выдаваемых школьникам. Если инициативу поддержат, наряду с питьевым молоком дети смогут получать кефир и натуральный йогурт без сахара и добавок, а во время образовательных мероприятий — также мед.

В министерстве объясняют, что у все большего числа детей диагностируют пищевые аллергии, непереносимость отдельных продуктов или повышенную чувствительность пищеварительной системы. Из-за этого многие школьники отказываются пить молоко, и цель программы по популяризации молочных продуктов достигается лишь частично.

По мнению авторов проекта, кисломолочные продукты могут стать подходящей альтернативой для таких детей. Кефир и натуральный йогурт обычно легче усваиваются, а содержащиеся в них молочнокислые бактерии способствуют пищеварению и помогают организму лучше усваивать кальций, белки и другие важные питательные вещества.

Для ребенка это означает более широкий выбор в школьной программе питания. Если изменения вступят в силу, дети, которым сложно пить обычное молоко, смогут получать другие молочные продукты без добавленного сахара.

Отдельные изменения касаются и меда. Предлагается разрешить использовать его во время дегустаций и образовательных мероприятий, посвященных здоровому питанию и местным продуктам.

В министерстве отмечают, что мед рассматривается не как замена сахара в ежедневном рационе, а как наглядный пример натурального подсластителя. По мнению ведомства, знакомство с такими продуктами поможет школьникам лучше понимать различия между натуральными и промышленно переработанными ингредиентами и формировать более осознанные пищевые привычки.

Сейчас правила предусматривают, что участникам школьной программы не реже одного раза в неделю бесплатно выдают свежие фрукты и овощи, а также пастеризованное, безлактозное или ультрапастеризованное молоко.

Если изменения будут утверждены, ассортимент продуктов в школьной программе станет шире, а сами школы смогут предложить детям больше вариантов полезного питания.