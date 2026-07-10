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Зачем Латвии нужны парамедики? Минздрав создает рабочую группу, но ответов пока больше нет, чем решений 0 82

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Салон машины парамедиков
ФОТО: Unsplash

Министерство здравоохранения вновь вернулось к идее введения профессии гражданского парамедика. Однако пока не определено, какие именно функции будут выполнять такие специалисты и чем они будут отличаться от уже работающих помощников врачей.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери поручил создать рабочую группу, которая должна определить место парамедиков в системе здравоохранения Латвии. Как сообщила советник министра по коммуникации Илона Оша, первые результаты ее работы ожидаются к концу августа, пишет Latvijas Avīze.

Тема уже обсуждалась в июне на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью. Однако депутаты так и не получили четкого ответа, почему именно сейчас возникла необходимость вводить новую профессию и какие преимущества это даст пациентам и системе здравоохранения.

Представитель Министерства здравоохранения Даце Рога пояснила, что парамедиками смогут стать помощники врачей, которые после трехлетнего обучения в медицинском колледже смогут пройти сокращенную программу подготовки и получить новую квалификацию.

Именно этот подход вызвал вопросы у участников обсуждения. Руководители медицинских колледжей и депутаты с медицинским образованием отметили, что в международной практике парамедики обычно имеют более узкую подготовку, чем помощники врачей, и чаще работают в системе экстренной помощи.

Фактически главный вопрос сейчас остается без ответа: какие новые обязанности появятся у парамедиков, если значительная часть необходимых навыков уже входит в компетенцию помощников врачей.

Председатель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс также заявил, что пока не видит, какие дополнительные функции или преимущества сможет дать новая квалификация при существующей модели подготовки медицинских работников.

При этом сама идея не является новой. Попытки создать профессию парамедика предпринимались еще более десяти лет назад после участия латвийских военнослужащих в международных миссиях в Афганистане.

Тогда Национальные вооруженные силы планировали готовить военных парамедиков для оказания первой помощи в боевых условиях и во время чрезвычайных ситуаций. Однако проект так и не был реализован.

По словам главного врача медицинской службы Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Нормундса Вайвадса, одной из причин стала слишком широкая трактовка обязанностей новой профессии. В результате описание практически совпало с функциями помощника врача, а после решения Сейма признать военного парамедика медицинским работником концепция окончательно потеряла смысл.

Теперь Министерству здравоохранения предстоит определить, сможет ли новая модель действительно закрыть существующие потребности системы здравоохранения или лишь продублирует уже существующие специальности. Окончательные предложения рабочая группа должна представить до конца августа.

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#здравоохранение #образование #медицина #Латвия #обучение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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