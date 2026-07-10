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Законно ли курить сигареты «Minsk» в Латвии? Есть тонкости... 0 377

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Курение вредит вашему здоровью

На одном из складов в Риге сотрудники правоохранительных органов обнаружили 1,5 млн сигарет нелегального происхождения и устройства слежения, сообщили в налогово-таможенной полиции.

В конце июня сотрудники правоохранительных органов провели проверку на одном из складов в микрорайоне Тейка. В ходе обыска было изъято большое количество сигарет - как с акцизными марками, так и без них, а также транспортные средства, устройства слежения и другие предметы, свидетельствующие о намерении скрытно перевозить большое количество сигарет нелегального происхождения.

Всего в ходе обыска было изъято 1 558 000 сигарет "Winston" и "Minsk" с белорусскими акцизными марками и сигарет "Omega" без акцизных марок. Также были изъяты тягач с полуприцепом и два грузовых микроавтобуса. Все транспортные средства имели польские регистрационные номера.

Во время обысков были найдены устройства слежения, блокираторы GPS-сигнала, литовские регистрационные номера транспортных средств и различные товары для прикрытия транспортировки нелегальных сигарет.

По подозрению в совершении незаконных действий задержан гражданин Литвы, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту начат уголовный процесс по статье о незаконном хранении, перемещении или реализации табачных изделий в крупном размере.

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#Литва #Латвия #контрабанда #уголовный процесс
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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