12 июля 2026 года празднуется день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Это ближайшие ученики и помощники Иисуса Христа. Оба они приняли мученические смерти. В этот день уже закончен Петров (Апостольский) пост.

Апостолов Петра и Павла начали почитать как святых сразу после их мученической смерти. Место их погребения стало священным уже для первых христиан.

А в IV веке были воздвигнуты в их честь храмы и в Риме, и в Константинополе.

Смысл праздника

Православная церковь прославляет духовную твердость Петра и разум Павла. Один их них это образ согрешившего и потом покаявшегося, второй — сопротивляющейся проповеди и потом уверовавший.

Традиция богослужения

Бденная служба святых первоверховных апостолов Петра и Павла совершается вместе с воскресной службой Октоиха.

О чем просят святых Петра и Павла?

Святым можно молиться как вместе, так и каждому в отдельности. Им можно молиться при каждом благом начинании, также их просят укрепить в вере, помочь обратить в веру своих близких, Помогают они в исцелении от болезней.

Народные приметы погоды

Дождь в этот день обещает холодный остаток лета и прохладную зиму. Жара — к морозу на Рождество (на 7 января 2027 года). Если кукушка уже неделю как перестала куковать, зима обещает быть ранней.

Что можно делать 12 июля 2026 года

Нужно побывать на богослужении в храме. Можно радоваться, веселиться, ходить в рестораны и на концерты. Обязательно накрыть богатый стол. Одно из непременных блюд этого дня — творожные пончики, которые назывались раньше «мандрики». Нужно, чтобы квартира была убрана.

Что нельзя делать 12 июля 2026 года

Запрещен тяжелый физический труд. Не следует шить и вязать. Не стоит подходить близко к берегам реки.

Что можно есть 12 июля 2026 года. Постные правила

В этот день обязательно нужно накрыть богатый стол и позвать после посещения богослужения гостей.