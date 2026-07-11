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День Петра и Павла. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 12 июля 2026 года? 0 158

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Апостолы Петр и Павел

12 июля 2026 года празднуется день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Это ближайшие ученики и помощники Иисуса Христа. Оба они приняли мученические смерти. В этот день уже закончен Петров (Апостольский) пост.

Апостолов Петра и Павла начали почитать как святых сразу после их мученической смерти. Место их погребения стало священным уже для первых христиан.

А в IV веке были воздвигнуты в их честь храмы и в Риме, и в Константинополе.

Смысл праздника

Православная церковь прославляет духовную твердость Петра и разум Павла. Один их них это образ согрешившего и потом покаявшегося, второй — сопротивляющейся проповеди и потом уверовавший.

Традиция богослужения

Бденная служба святых первоверховных апостолов Петра и Павла совершается вместе с воскресной службой Октоиха.

О чем просят святых Петра и Павла?

Святым можно молиться как вместе, так и каждому в отдельности. Им можно молиться при каждом благом начинании, также их просят укрепить в вере, помочь обратить в веру своих близких, Помогают они в исцелении от болезней.

Народные приметы погоды

Дождь в этот день обещает холодный остаток лета и прохладную зиму.
Жара — к морозу на Рождество (на 7 января 2027 года).
Если кукушка уже неделю как перестала куковать, зима обещает быть ранней.

Что можно делать 12 июля 2026 года

Нужно побывать на богослужении в храме.
Можно радоваться, веселиться, ходить в рестораны и на концерты.
Обязательно накрыть богатый стол. Одно из непременных блюд этого дня — творожные пончики, которые назывались раньше «мандрики».
Нужно, чтобы квартира была убрана.

Что нельзя делать 12 июля 2026 года

Запрещен тяжелый физический труд.
Не следует шить и вязать.
Не стоит подходить близко к берегам реки.

Что можно есть 12 июля 2026 года. Постные правила

В этот день обязательно нужно накрыть богатый стол и позвать после посещения богослужения гостей.

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#церковь #религия #питание #традиции #приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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