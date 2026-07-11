Латвийские дамы становятся все более решительней в сфере силовых ведомств. В стране, например, есть 10 женщин в звании полковника-лейтенанта.

В Национальных вооруженных силах 15,3% персонала составляют женщины, в Земессардзе – 17%, что существенно выше среднего показателя НАТО – 10%.

Северные государства и Канада, курирующие оборону на нашем, Балтийском, плацдарме, даже ввели в вооруженных силах обучение по специальности – Gender Advisor. То есть, офицер по равноправию полов!

Действительно, непростое же дело, когда служивые, молодые ребята и девушки спят в одной палатке, как приходилось Вашему автору наблюдать во время особого положения по охране границы в Латгалии. Правда, тогда была морозная зима, и все были равно укутаны в камуфляжные куртки, практически скрывающие половую принадлежность.

Латвия берется вести политику, которая «укрепляла бы устойчивость общества и способствовала бы осознанию важной роли женщин в кризисных ситуациях». Как в песне поется: если ранили друга, перевяжет подруга...

Ну а как это все бьется с пресловутой традиционной семьей, остается только гадать. Распад прежней модели случился в развитых государствах Запада гораздо раньше, чем у нас – прежняя социально-экономическая модель ее только подморозила.

Тем временем, к нам прибывает все больше барышень из Третьего Мира, у которых свои понятия о девичьей чести, отношениях мужчины и женщины, деторождении и т.д. Так что работы нашим сторонницам равноправия – непочатый край!