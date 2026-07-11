В субботу в Латвии продолжатся дожди, но станет немного теплее, уверены синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу небо затянет облаками, на большей части территории пройдут дожди, местами также возможна гроза.

Ветер ожидается слабый, преимущественно северный, в отдельных районах образуется туман.

Утром на побережье залива, а после обеда на морском побережье северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду.

Во второй половине дня небо местами прояснится и воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге также будет преимущественно пасмурно, в начале дня продолжит идти дождь, но после обеда, когда осадки прекратятся, ожидаются временные прояснения и выглянет солнце.

В столице будет дуть преимущественно слабый северный, северо-западный ветер, который в утренние часы усилится и в порывах достигнет скорости 14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в столице составит приблизительно +20 градусов.