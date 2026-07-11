В 2026 году общая сумма расходов на Памятник Свободы и Братское кладбище составляет всего 208 365 евро – не так уж и много для самых культовых объектов страны.

А между тем, до 2028 года необходимо реализовать программу сохранения, содержания, исследования и восстановления данных символов для грядущих поколений. Политический контроль над мероприятиями принял лично министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

На главном погосте государства

Обстановка на Братском кладбище знакома мне детально – так как наши семейные захоронения находятся на кладбищах Райниса и Первом Лесном, мы практически ежемесячно пересекаем военный некрополь, вглядываясь в таблички «Nezināmajs», оставшиеся от молодых зенитчиков Вермахта, похороненных тут после налета ВВС РККА на Ригу в 1944 году. Так получилось, что жертвы последней из пронесшихся над Латвией войн покоятся прямо у входа со стороны улицы Вароню. Там же выделен участочек для служебного собаководства – забор и будка с суровым песиком. Недалеко туалет, закрыт. А если вдруг автобус с иностранными туристами подъедет, непорядок.

Вот в чем-чем, а в озеленении Братское – выше всяческих похвал. Цветет всеми оттенками, в эту прекрасную летнюю пору, после живительных ливней. В тишине, оглашаемой птичьими трелями, особенно ярко проявляется творческая задумка отца-основателя, Карлиса Зале, сделать место вечного сна героев Латвии таким зеленым, лесистым. Кстати, в плане оно похоже на национальный инструмент, кокле.

Что касается реконструкции Братского кладбища, то все визуальные приметы налицо – строительные заборы, вахтовые будочки, биоуборные. Вероятно, работы ведутся, без спешки.

Мемориальный светильник горит тихим пламенем, на сегодня это единственный Вечный Огонь Латвии. Несколько поодаль – т.н. Первый Депозитарий, небольшое помещение из того же серого туфового камня, где увековечены имена всех кавалеров Ордена Лачплесиса. Кроме прочих, I степени данной высшей награды Латвии был в 1928 году удостоен Бенито Муссолини, тогдашний премьер и диктатор Италии, участник Первой Мировой войны в составе войск победителей-союзников. Такова причудливая, историческая диалектика!

Что планируется сделать

По документу, представленному Н.Пунтулисом на заседание правительства 7 июля, в 2026 году предполагается восстановить покрытие дорожек по периметру Братского кладбища, отреставрировать еще два депозитария, а также внутреннее помещение в воротах. На это пойдет 1 242 001,12 евро дополнительно к обычной смете.

В 2027 году продолжатся вышеуказанные работы, и реконструкция коснется также Стрелкового сектора кладбища, общая смета — 1 147 332 евро.

В 2028 году возьмутся за главное: «полноразмерный уход-реставрация образа Матери-Латвии с павшими сыновьями».

Между тем, по Памятнику Свободы в 2026-28 гг. не планируются никакие реставрационные работы. Остается вот что: «Чистить и поддерживать в порядке поверхности верхней и нижней террас – каждый день, во время мероприятий весь день; чистить и поддерживать в порядке территорию в радиусе пяти метров вокруг Памятника Свободы — каждый день...».

Гранитную оградку на верхней террасе Памятника Свободы Министерство культуры обещает чистить «два раза в месяц и по надобности». Обелиск, внутри коего имеется также лестница и застекленная площадка на самом верху, будут очищать от конденсата и регулярно фиксировать показания измерительных приборов — об отклонении стелы от вертикали.