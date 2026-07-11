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Отдых на Кипсале оказался небезопасным: после жалоб купальщиков пляж пришлось очищать 0 133

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пляж Кипсала
ФОТО: LETA

После того как несколько отдыхающих порезали ноги о ракушки в зоне купания на Кипсале, Рижская дума организовала очистку дна. Для этого к работам привлекли водолазов-спасателей.

Власти Риги провели очистку официального пляжа на Кипсале после жалоб отдыхающих, которые получили порезы ног о находившиеся на дне ракушки.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, муниципалитет получил информацию о нескольких подобных случаях, после чего было принято решение очистить акваторию пляжа.

Для проведения работ привлекли спасателей-водолазов, которые обследовали подводную часть пляжа и собрали ракушки, представлявшие опасность для купающихся.

После завершения работ пляж вновь стал безопасен и открыт для посетителей.

В настоящее время в Риге действуют девять официальных мест для купания: в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелитисе, на Кипсале, в Болдерайском карьере, а также на Луцавсале и в заливе Луцавсалы. Во всех этих местах оборудованы спасательные посты.

Кроме того, в столице есть еще 20 зон активного отдыха у воды, где спасатели постоянно не дежурят.

В течение купального сезона качество воды на официальных пляжах проверяется один раз в месяц. Специалисты проводят микробиологические исследования, чтобы убедиться в безопасности воды для купания.

Помимо этого, муниципальные службы регулярно убирают мусор, косят траву, обслуживают подъездные дороги и пешеходные дорожки, ухаживают за зелеными насаждениями и объектами благоустройства, а также рыхлят верхний слой песка на пляжах.

В Рижской думе напоминают, что безопасность отдыхающих зависит не только от качества воды, но и от состояния самого пляжа. В случае обнаружения опасных предметов или других угроз жителей просят сообщать об этом муниципальным службам, чтобы проблему можно было оперативно устранить.

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#туризм #экология #безопасность #спасатели #купание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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