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В Латвии увеличилась продолжительность жизни - слабый пол лидирует с большим отрывом 1 1424

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продолжительность жизни в Латвии увеличилась

Средний возраст умерших в Латвии в прошлом году составил 75,9 года, что на пять месяцев больше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний возраст умерших мужчин в прошлом году составил 70,6 года, женщин - 80,5 года.

Всего в 2025 году в Латвии было зарегистрировано 26 109 умерших, что на 552 или 2,1% меньше, чем годом ранее.

А ведь, если еще побольше людей из страны уехало бы, так и число умерших уменьшилось бы.

Незаменимая вещь - эта статистика!

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#здравоохранение #медицина #Латвия #демография #смертность #уровень жизни #население #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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