Средний возраст умерших в Латвии в прошлом году составил 75,9 года, что на пять месяцев больше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний возраст умерших мужчин в прошлом году составил 70,6 года, женщин - 80,5 года.

Всего в 2025 году в Латвии было зарегистрировано 26 109 умерших, что на 552 или 2,1% меньше, чем годом ранее.

А ведь, если еще побольше людей из страны уехало бы, так и число умерших уменьшилось бы.

Незаменимая вещь - эта статистика!