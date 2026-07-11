С приходом на территорию страны более теплых воздушных масс в воскресенье столбики термометров поднимутся до +21...+27 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем местами ожидается кратковременный дождь, а вечером на востоке возможны сильные грозы - как с сильными ливнями, так и с резкими порывами ветра до 15-19 метров в секунду. Не исключено, что местами грозу будет сопровождать град, отмечают синоптики.

На большей части территории страны будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

В столице погода будет преимущественно сухой и большую часть дня - солнечной. Лишь временами небо будет затягивать облаками. Ветер прогнозируется северный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +23...+25 градусов.