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В воскресенье погода резко изменится! Что ждать от латвийской природы? 0 280

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прогноз погоды
ФОТО: LETA

С приходом на территорию страны более теплых воздушных масс в воскресенье столбики термометров поднимутся до +21...+27 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем местами ожидается кратковременный дождь, а вечером на востоке возможны сильные грозы - как с сильными ливнями, так и с резкими порывами ветра до 15-19 метров в секунду. Не исключено, что местами грозу будет сопровождать град, отмечают синоптики.

На большей части территории страны будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

В столице погода будет преимущественно сухой и большую часть дня - солнечной. Лишь временами небо будет затягивать облаками. Ветер прогнозируется северный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +23...+25 градусов.

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#погода #ветер #прогноз #гроза #солнце #дождь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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