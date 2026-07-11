Очень актуальный вопрос. 12-й класс закончен - будет ли выплачиваться семейное пособие дальше?

Если молодой человек окончил 12-й класс или техникум

После окончания 12-го класса или профессионального учебного заведения семейное пособие прекращают выплачивать с 1 июля. Однако если молодому человеку ещё нет 20 лет и он продолжает учиться — например, поступает в профессиональное учебное заведение или начинает очное обучение в вузе, — пособие могут выплатить и за летние месяцы.

В таком случае VSAA после получения данных начислит пособие за июль и август, а затем продолжит выплаты в новом учебном году. Заявление в VSAA и справка из учебного заведения не нужны.

Если ребёнок учится в вузе

С 1 января 2026 года государственное семейное пособие выплачивается также за детей до 20 лет, которые учатся в высших учебных заведениях (на дневном отделении).

VSAA будет получать информацию о студентах в электронном виде — по семестрам. На основании этих данных агентство будет назначать и продолжать выплаты.

Если студент продолжает обучение в следующем семестре или учебном году, пособие продлят автоматически, включая летние месяцы. Подавать заявление в VSAA не потребуется.