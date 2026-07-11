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Завтра станет еще дороже? Обзор цен в Латвии на бензин и дизель 0 213

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топливо

После наблюдавшегося ранее падения цен на топливо на минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии цены на топливо преимущественно росли, и исключением стала лишь цена на бензин в Таллине.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, за которой следовали Вильнюс и Таллин. В свою очередь, дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе, за ним следовала Рига, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Таллине.

В Риге на заправочной станции "Circle K" на улице Краста цена на бензин 95-й марки за неделю выросла на 1,7% и в пятницу составила 1,774 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 3,6% - до 1,714 евро за литр.

В Вильнюсе на заправочной станции "Circle K" на проспекте Саванорю бензин 95-й марки стоил 1,709 евро за литр, что на 2,7% больше, чем неделю назад, а цена на дизельное топливо поднялась на 4,9% и в пятницу составила 1,824 евро за литр.

В Таллине на заправочных станциях "Circle K" в пятницу цена на бензин 95-й марки за неделю упала на 1% - до 1,67 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 0,9% и в пятницу составила 1,574 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге за неделю выросла на 2,2% - до 0,935 евро за литр, в Вильнюсе - снизилась на 13% - до 0,759 евро за литр, а в Таллинне уменьшилась на 0,2% - до 0,978 евро за литр.

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#Рига #бензин #Вильнюс #Таллин #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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