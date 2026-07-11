Национальные вооружённые силы (НВС) приглашают граждан Латвии в возрасте от 18 до 60 лет подать заявку на зимний курс базовой военной подготовки резервистов.

Курс пройдёт с 27 февраля по 20 марта 2027 года в Алуксне. Подать заявку можно до 3 августа.

Обучение предназначено для граждан Латвии, которые ранее не проходили военную подготовку. Участниками могут стать мужчины и женщины с как минимум основным образованием и знанием государственного языка на уровне B1. Перед началом курса кандидаты должны будут пройти медкомиссию.

Во время подготовки резервисты освоят обращение с оружием, боевую стрельбу, связь, основы законодательства, полевые навыки, топографию, ориентирование и базовую медицинскую помощь. Также предусмотрена коллективная подготовка на уровне отделения.

Занятия будут проходить очно — в учебных классах, на местности и в полевых условиях. Программа включает лекции, практические занятия, а также теоретические и практические проверки знаний.

После успешного завершения курса и принесения присяги участники получат удостоверение резервного военнослужащего, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв Национальных вооружённых сил.

На время обучения резервистов обеспечат проживанием в казармах или полевых условиях, формой, необходимым снаряжением и инвентарём. За каждый день подготовки предусмотрена компенсация 41,75 евро. Деньги перечислят на указанный банковский счёт в течение месяца после окончания курса.

Кроме того, участники будут обеспечены питанием либо получат денежную компенсацию на питание в размере 14 евро в день.

Дополнительную информацию о подаче заявки можно найти на платформе klustikaravirs.lv. Вопросы можно задать в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по телефону 67800270 или по электронной почте [email protected], сообщает портал grani.lv.