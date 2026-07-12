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А вот это уже кое-что - синоптики рассказали, какая погода будет на следующей неделе 0 154

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2026
LETA
Изображение к статье: Люди на пляже
ФОТО: Виталий Вавилкин

На предстоящей неделе погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому осадков станет меньше, а температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале недели в отдельных районах страны еще возможны кратковременные дожди, однако затем осадки будут выпадать все реже, а солнечных дней станет больше. Ветер в основном будет слабым, а дневная температура воздуха сохранится по-летнему высокой, во многих местах превышая +25 градусов.

В понедельник ожидается переменная облачность. Местами, главным образом в восточных районах страны, пройдут кратковременные дожди, ночью и во второй половине дня возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах образуется туман, который существенно ухудшит видимость. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, северный ветер.

Температура воздуха ночью составит +15…+19 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. На побережье будет немного прохладнее — +20…+25 градусов.

Во вторник и среду ожидается переменная облачность. Во вторник, преимущественно ночью и утром, местами еще возможны кратковременные дожди, однако в целом осадков станет меньше. В среду на большей части территории страны установится сухая погода. Ветер останется слабым или умеренным, северных направлений, а в среду постепенно сменится на западный. Ночью температура составит +13…+19 градусов, днем — +23…+26 градусов. На побережье будет на несколько градусов прохладнее.

Во второй половине недели сохранится спокойная и преимущественно сухая погода. Существенных осадков не ожидается, облаков будет немного, поэтому во многих районах будет светить солнце. Ветер останется слабым. Ночью температура воздуха будет понижаться до +12…+17 градусов, а днем во многих местах воздух прогреется до +25…+26 градусов.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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