«Мой муж (состоим в законном браке) много лет переводил деньги в Россию на своих близких и дальних родственников. На нашего сына он оформил генеральную доверенность на всю недвижимость. Если муж решит уехать жить в Россию, будет ли у меня шанс получить часть того, что он перевёл и что купил не в Латвии?»

Отвечает присяжный адвокат Рита Ольхова:

– На самом деле первым и главным, о чем стоило бы задуматься читательнице, в данном случае является вопрос, что будет с семейным недвижимым имуществом, находящимся в Латвии. Это во многом зависит от того, какими конкретно полномочиями ее супруг наделил сына в отношении недвижимости, выдав генеральную доверенность.

Возможно, он дал сыну право распоряжаться всей семейной недвижимостью в Латвии по своему усмотрению; в этом случае, как только отец переезжает на постоянное место жительства в Россию, сын сразу же сможет распорядиться этим имуществом, как сочтет нужным: переписать на себя, подать, заложить, подарить и так далее.

Что касается средств, переведенных на российские счета (а также на счета в Республике Беларусь, Украине и любой другой стране, не входящей в состав Евросоюза), то каким-либо образом проконтролировать их оборот и, тем более, получить, читательница, находясь в Латвии, не сможет. Это также касается недвижимости и других ценностей.

То есть здесь, в Латвии, можно предъявлять права исключительно на денежные средства и имущество, находящееся на территории Евросоюза. А по поводу имущества и средств, переведенных в Россию, надо ехать в Россию и разбираться там.