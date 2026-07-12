Кулинарный блогер Пипарс, или, как его зовут на самом деле, Ройс Пукье, после посещения Агенскалнского рынка задумался, не становятся ли рынки в Латвии постепенно эксклюзивным местом для покупок, пишет портал Nasha.lv.

Кулинарный блогер Пипарс, или, как его зовут на самом деле, Ройс Пукье, после посещения Агенскалнского рынка задумался, не становятся ли рынки в Латвии постепенно эксклюзивным местом для покупок.

Раньше рынки у него ассоциировались со свежей, местной и доступной продукцией, однако сейчас складывается впечатление, что туда ходят лишь те, кто готов платить значительно больше.

“Мне очень нравится Агенскалнский рынок. Нравится его атмосфера, архитектура, люди и общее ощущение. Туда хочется зайти, выпить кофе, прогуляться и поддержать местных производителей. Но каждый раз, увидев цены, возникает один и тот же вопрос — почему? Ведь сейчас июль. В Латвии. Самый разгар сезона овощей и ягод,” — размышляет Ройс.

На рынке он заметил укроп, базилик и петрушку по 2 евро за пучок. Цветную капусту — 4 евро за килограмм. Помидоры — 7 евро за килограмм. Малину — 10 евро за коробочку, хотя сейчас как раз сезон малины.

Для сравнения он отправился и на Центральный рынок, где, правда, сразу приходится заплатить около 3 евро за парковку, однако на прошлой неделе там укроп стоил 50 центов, цветная капуста — 2,50 евро за килограмм, помидоры — 2,50–3 евро, огурцы — около 1,80 евро за килограмм.

Ройс размышляет: “Разница существенная. Конечно, я понимаю, что на цены влияет множество факторов. Расположение рынка, арендная плата, расходы на сотрудников, покупательная способность в конкретном районе. Всё это логично. Однако возникает вопрос — можно ли только этим объяснить такую большую разницу в ценах?” Интересно также и то, что почти все продавцы утверждают одно и то же — продукция из местных латвийских хозяйств. Но разве на других рынках не так? Или там помидоры и цветная капуста из какой-то другой Латвии? Неужели в этом году у фермеров настолько плохой урожай, что приходится поднимать цены, чтобы покрыть убытки? Или всё же главная причина — это издержки торговли и то, что в определённых местах люди просто готовы платить больше?

И ещё одна мысль пришла ему в голову: “Мы часто говорим, что будем поддерживать местных. Я с этим полностью согласен. Я и сам охотно выбираю продукцию латвийских производителей. Но должно ли это всегда означать, что нужно платить вдвое больше? Рядом лежат литовские огурцы, клубника или другие овощи, которые нередко стоят вдвое дешевле. Как им удаётся этого добиться? Более крупные хозяйства? Более эффективная логистика? Более низкие издержки? Или мы просто приняли как данность, что за слово “местный” можно просить любую цену?”

И ещё — мы часто слышим аргумент, что местный продукт вкуснее. Возможно. Во многих случаях, по мнению Ройса, с этим можно согласиться. Но если бы мы родились на несколько сотен километров дальше, в Литве, стали бы мы так же горячо утверждать, что латвийские помидоры лучше литовских? Вряд ли. Ройс считает, что здесь свою роль играет и патриотизм. И в этом нет ничего плохого. Только один патриотизм не может быть единственным аргументом, чтобы покупатель мирился с любой ценой.

“Я по-прежнему считаю, что местных фермеров нужно поддерживать. Их труд нелёгок, и они заслуживают справедливой оплаты. Но и у покупателя есть свои пределы. Поддержка не должна означать, что в середине сезона овощи и ягоды становятся предметом роскоши. Возможно, проблема не в фермерах. Возможно, она в структуре рыночных издержек. Возможно, в посредниках. Возможно, в арендной плате. Возможно, просто в спросе. Но хотелось бы понять, почему одно и то же латвийское лето на одном рынке стоит почти вдвое дороже, чем на другом. Поэтому у меня к вам искренний вопрос. Как вам кажется, почему в сезон различия в ценах между латвийскими рынками такие большие? Определяются ли они арендными расходами, нехваткой продукции, привычками покупателей или чем-то ещё? И сколько вы сами готовы платить за местный продукт только потому, что он выращен в Латвии?”