Около 14 часов было нарушено электроснабжение примерно 9300 клиентов в Резекненском, Прейльском и Лудзенском краях.

Повреждения электросети вызваны упавшими на воздушные линии деревьями и ветками, а также разрядами молний.

"Sadales tīkls" следит за прогнозами метеорологов и работает в усиленном режиме, чтобы оперативно устранять перебои в электроснабжении. В большинстве случаев умная электросеть позволяет немедленно восстановить электроснабжение клиентов по смежным линиям электропередачи - еще до устранения повреждений на месте.

В то же время следует учитывать, что ситуация с электроснабжением может меняться, так как повреждения возникают в зависимости от пути гроз. Могут быть случаи, когда вскоре после устранения повреждения на одном участке линии электропередачи перебои в электроснабжении у клиентов вызывает повреждение на другом участке той же линии. В ситуациях с более сложными и обширными повреждениями восстановление электроснабжения может занять больше времени.