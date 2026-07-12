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Из-за гроз в восточной части Латвии множественные повреждения электросети 0 15

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2026
LETA
Изображение к статье: молнии

Из-за гроз в восточной части Латвии зарегистрированы повреждения электросети, сообщили агентству ЛЕТА в АО "Sadales tīkls".

Около 14 часов было нарушено электроснабжение примерно 9300 клиентов в Резекненском, Прейльском и Лудзенском краях.

Повреждения электросети вызваны упавшими на воздушные линии деревьями и ветками, а также разрядами молний.

"Sadales tīkls" следит за прогнозами метеорологов и работает в усиленном режиме, чтобы оперативно устранять перебои в электроснабжении. В большинстве случаев умная электросеть позволяет немедленно восстановить электроснабжение клиентов по смежным линиям электропередачи - еще до устранения повреждений на месте.

В то же время следует учитывать, что ситуация с электроснабжением может меняться, так как повреждения возникают в зависимости от пути гроз. Могут быть случаи, когда вскоре после устранения повреждения на одном участке линии электропередачи перебои в электроснабжении у клиентов вызывает повреждение на другом участке той же линии. В ситуациях с более сложными и обширными повреждениями восстановление электроснабжения может занять больше времени.

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#погода #Латвия #гроза
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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