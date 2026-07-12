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«Моя дочь должна заниматься её латышизацией»? - Дочка депутата Нацобъедиинения чуть не попала в «русскую» школу 0 823

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: дети на уроке

Депутат Рижской думы Каспарс Спунде поделился случаем с собственной дочерью и пообещал разобраться. Он написал у себя в сети Х:

Моя дочь получила приглашение в Гризинькалнскую среднюю школу имени Гердера, куда сама подавала документы, поскольку её интересовало углублённое изучение немецкого и английского языков. Однако, выслушав отзывы «изнутри» о том, что в школе по-прежнему в основном общаются на русском языке, нам пришлось отказаться от этого предложения. До действительно единой школы ещё предстоит пройти долгий путь… А школа Гердера теперь будет под пристальным вниманием.

Пост вызвал обсуждение.

Аннита: «Значит, не так уж сильно хотелось изучать иностранные языки».

Каспарс Спунде: «Точно не "великий и могучий"! У него нет будущего».

Константин Зорин: «А как тогда русские будут интегрироваться? Какой план?»

Каспарс Спунде: «Подожди, ты хочешь, чтобы моя дочь пошла в де-факто русскую школу и занималась её латышизацией ценой собственного психологического комфорта? Мы поступим иначе — проведём аудит и пересмотрим педагогический и руководящий состав, если они не способны обеспечить образовательный процесс на латышском языке. В бывшей Чиекуркалнской основной школе мы уже решили эту проблему именно таким способом».

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#образование #русский язык #школа #интеграция #семья #латышский язык #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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