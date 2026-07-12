Обитатели поселка Муцениеки и соседних населенных пунктов начали сбор подписей под открытым письмом к высшим должностным лицам Латвии, выражая обеспокоенность ситуацией с безопасностью после увеличения числа просителей убежища.

Они призывают усилить присутствие полиции, разъяснить порядок размещения мигрантов и разработать конкретный план по обеспечению безопасности местных жителей. Об этом сообщает TV24.

Как рассказала в сюжете представитель общины Муцениеки Яна, письмо планируется направить президенту Латвии, премьер-министру, министру внутренних дел и председателю Рижской думы. По ее словам, тревогу испытывают не только жители Муцениеки, но и расположенных рядом поселков Суниши и Межциемс.

«За последние месяцы число размещаемых здесь людей значительно выросло, и жители больше не чувствуют себя в безопасности. Мы также переживаем за безопасность детей», — заявила представитель общины.

По ее словам, некоторые молодые женщины уже не чувствуют себя спокойно, гуляя в лесу или посещая расположенный поблизости пляж. При этом жители подчеркивают, что их опасения не связаны с национальностью просителей убежища.

«Мы понимаем, что эти люди ищут безопасное место для жизни и что Латвия взяла на себя обязательства им помогать. Но мы испытываем сильный стресс и беспокойство, потому что их здесь очень много», — пояснила Яна.

Жители Муцениеки призывают усилить патрулирование не только возле центра размещения просителей убежища, но и на территории самого поселка и его окрестностей. По их наблюдениям, полицейский автомобиль регулярно находится на территории центра, однако усиленного патрулирования за его пределами практически нет.

Представитель общины также сообщила, что дети и подростки стали опасаться пользоваться местным стадионом и игровыми площадками.

«Во второй половине дня, иногда до десяти–одиннадцати часов вечера, стадион переполнен. Дети не могут прийти поиграть в футбол или просто пользоваться этой территорией, потому что чувствуют себя некомфортно», — сказала она.

По словам местных жителей, были случаи, когда к молодым женщинам и девушкам приставали незнакомые мужчины и показывали им непристойные жесты. Некоторые дети также рассказывали, что неизвестные наблюдали за ними и следовали за ними до дома. При этом в сюжете не уточняется, обращались ли жители с официальными заявлениями в полицию по поводу этих инцидентов.

Община также требует более открытого диалога с государственными учреждениями и разъяснений относительно того, как организовано размещение просителей убежища.

«Почему именно в Муцениеки размещают так много людей? Возможно, в Латвии есть и другие места», — отметила представитель общины.

Пока открытое письмо не направлено адресатам — продолжается сбор подписей жителей Муцениеки, Суниши и Межциемса. После завершения кампании документ вместе с подписями планируется передать государственным должностным лицам.

«Это вопрос государственного масштаба, который должен решаться на уровне всей страны, а не только нашей общины», — подчеркнула Яна.