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Полиция в растерянности – могут ли литовцы использовать Милду в рекламе энергетических напитков 0 275

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Памятник Свободы
ФОТО: dreamstime

Использование главного памятника Латвии в рекламных целях – это нормально? Полиция самоуправления Риги не смогла ответить на этот вопрос и переадресовала его страшим товарищам.

Портал bb.lv с интересом ознакомился с протоколом Совета Памятника Свободы и Братского кладбища, в заседании которого принимали участие руководитель Управления национального культурного наследия Инара Була и представитель организации «Фонд Рижского Братского кладбища и исторического наследия Латвии» Валдис Затлерс (3-й президент новой Латвии).

«И.Була сообщила, что Управлением получен о заявление Полиции самоуправления Риги, в котором просят представить отзыв о содержании съемочных действий на площади Памятника Свободы, которые не создают соответствующие культурно-историческому наследию Латвии образ или атмосферу.

Полицейские ставят в известность, что на площади Памятника Свободы было размещено транспортное средство с государственным регистрационным номером Литвы и рекламировался энергетический напиток.

Полиция самоуправления в соответствии с Законом о Памятнике Свободы и Братском кладбище обратилась к Совету, чтобы выяснить, допускается и признается ли это действие. Указывает что полиция самоуправления Риги за указанное действие не наказывает, ибо для этого должно быть решение Совета», – говорится в протоколе.

На вопрос растерявшихся полицейских В.Затлерс примирительно ответил, что, скорее всего, лица из Литовской Республики не знали о необходимости согласовывать свои действия в Совете. Добавил, что полиции самоуправления Риги не нужно было бы наказывать литовцев, но надо было указать, тем самым нарушение могло быть перенаправлено в госполицию.

Экс-президент также отметил, что затрагивается широчайший круг вопросов, ибо необходимы критерии для использования Памятника Свободы в рекламе, и им нужно относиться ко всем элементам памятника. В заключении Затлерс предложил разработать концепцию и обменяться мнениями.

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#Рига #Литва #Латвия #реклама
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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