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Половина пенсии остается в аптеке - как прожить пожилым в Латвии? 0 132

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Таблетки и банкноты
ФОТО: pixabay

Посещение аптеки стало поводом для активной дискуссии в социальных сетях. Люди делятся личными историями и рассказывают, сколько денег ежемесячно уходит на лекарства, отмечая, что для многих пенсионеров такие траты становятся серьезной финансовой нагрузкой.

Поводом для обсуждения стал пост женщины, которая рассказала, что была поражена увиденным в аптеке. По ее словам, перед ней в очереди стояла пожилая покупательница, приобретавшая большое количество медикаментов.

«Сегодня зашла в аптеку за витаминами и невольно задумалась. Женщина передо мной купила целый пакет лекарств и заплатила больше 100 евро. Если подобные расходы повторяются каждый месяц, а пенсии остаются небольшими, то возникает вопрос — как людям вообще удается сводить концы с концами?» — написала автор публикации.

Пост быстро собрал множество комментариев. Многие признались, что подобные суммы для них не являются чем-то необычным.

Одна из пользовательниц отметила, что поддерживать здоровье сегодня обходится очень дорого. По ее словам, даже если часть стоимости лекарств компенсирует государство, оставшаяся сумма все равно ощутимо бьет по семейному бюджету.

Другая рассказала, что ее бабушка тратит на медикаменты около 160 евро, но этих препаратов хватает примерно на три месяца.

«Это только лекарства по рецепту. Если человек живет один и получает небольшую пенсию, приходится очень нелегко», — написала она.

Некоторые пользователи отметили, что без государственной системы компенсации расходы были бы значительно выше.

«Если бы не компенсация, я каждый месяц оставляла бы в аптеке около 300 евро. Сейчас выходит примерно сто. Такова реальность: чтобы жить, приходится платить за лечение», — поделилась одна из участниц обсуждения.

Еще одна женщина сообщила, что ее мать из-за сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний ежемесячно расходует на лекарства свыше 350 евро.

Однако нашлись и те, чей опыт оказался иным. Одна из пенсионерок рассказала, что благодаря правильно подобранной терапии и компенсируемым препаратам ее ежемесячные расходы на лекарства не превышают 20 евро.

Обсуждение вновь показало, что расходы на медикаменты могут существенно различаться и зависят от состояния здоровья человека, назначенного лечения, а также от того, какие препараты оплачиваются государством.

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#медицина #пенсионеры #финансы #компенсация #социальные сети #здоровье #лекарства
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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