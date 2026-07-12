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Пушкин в Латвии более известен, чем Кришьянис Баронс, а Достоевский знаменитее Ояра Вацетиса – опрос 0 359

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Памятник Пушкину в Риге демонтировали, но память о нем осталась.

Памятник Пушкину в Риге демонтировали, но память о нем осталась.

В какой степени связь Латвии и России сохраняется в знаниях людей, их привычках и культурных представлениях? Этим вопросом задалась профессор Латвийского университета, доктор истории Вита Зелче.

Был заказан опрос о том, что жители Латвии знают о различных деятелях культуры, , отметила Вита Зелче в программе TV24 «Preses Klubs». Результаты, по словам профессора, оказались неожиданными.

Опрос показал, что знания латвийского общества о деятелях российской культуры по-прежнему очень хорошие. Многие люди не только узнавали эти личности, но и в определённой степени воспринимали их как часть знакомого им культурного пространства.

В качестве примера Зелче привела Александр Пушкин. По её словам, Пушкин в Латвии по имени узнаваем лучше, чем Раймонд Паулс или Кришьянис Баронс. Разница, правда, не очень велика — речь идёт о нескольких процентах, однако сам факт, по её мнению, показателен.

Похожая картина наблюдалась и в отношении других классиков русской литературы. Антон Чехов и Фёдор Достоевский по имени оказались более узнаваемыми, чем Имант Зиедонис и Ояр Вацетис.

По мнению Виты Зелче, Латвия по-прежнему живёт в пространстве, где влияние российской культуры очень сильно. Речь идёт не только об информационном пространстве в политическом смысле, но и о культурном пространстве, в котором люди десятилетиями жили, учились и формировали свои представления.

Зелче отмечает, что у старших поколений знания о деятелях российской культуры значительно лучше. Эти знания также более характерны для людей с более высоким уровнем образования. Однако опрос выявил и неожиданный аспект: среди молодёжи латышские молодые люди знают Пушкина даже лучше, чем русские молодые люди.

Профессор признаёт, что цифры опроса заставили её растеряться. По её мнению, эти результаты показывают, что в культурной памяти Латвии присутствие российской культуры по-прежнему очень глубоко. Плохо это или хорошо – профессор не сказала.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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