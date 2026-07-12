Заявление группы энтузиастов общественного порядка о намерении патрулировать улицы Риги вызвало массу комментариев. Полиции пришлось разъяснять, кто действительно имеет право выполнять функции правоохранителей.

В Латвии разгорелась дискуссия после появления в социальных сетях видеоролика, в котором представители Latvijas Aizsargu organizācija заявили о намерении патрулировать улицы Риги, о чем сообщал Bb.lv. Авторы видео утверждали, что причиной такого решения стало неуважение приезжих к европейским традициям, а сама инициатива якобы согласована с полицией самоуправления, сообщает LSM+.

Видео было опубликовано на странице одного из лидеров организации Гатиса Улманиса. В записи сообщалось, что члены организации планируют самостоятельно следить за общественным порядком на улицах.

Однако в полиции Рижского самоуправления заявили, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Представитель полиции Иева Лукажа-Апалупа подчеркнула, что общественные организации работают в рамках действующего законодательства и не могут выполнять функции, которые законом возложены на государственные или муниципальные правоохранительные органы.

"Деятельность любой общественной организации регулируется нормативными актами, однако они не предусматривают выполнения организациями функций, которые законом делегированы государственным или муниципальным правоохранительным органам. Полиция Рижского самоуправления указала организации, что распространение подобных заявлений является введением общественности в заблуждение, и организация не наделена полномочиями осуществлять действия, относящиеся к компетенции правоохранительных органов", - пояснила Лукажа-Апалупа.

Вскоре после этого видеозапись была удалена со страницы Гатиса Улманиса.

В полиции также напомнили, что любой человек, включая представителей общественных организаций, вправе сообщать о замеченных правонарушениях или подозрительном поведении. В подобных случаях жителей призывают незамедлительно обращаться в полицию по телефону 112. Однако самостоятельно выполнять функции правоохранительных органов общественные объединения не имеют права.