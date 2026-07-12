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Сегодня столбики термометра совершат подъем, но кое-где - не без неприятных сюрпризов 0 46

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2026
LETA
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ФОТО: Виталий Вавилкин

В воскресенье температура воздуха в Латвии поднимется до +21...+27 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем местами ожидаются кратковременные дожди, а к вечеру на востоке страны возможны сильные грозы с интенсивными ливнями и порывами ветра до 15–19 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах грозы могут сопровождаться градом.

На большей части территории страны будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

В Риге погода останется преимущественно сухой. Большую часть дня будет светить солнце, лишь временами небо затянут облака. Северный ветер будет слабым или умеренным, а воздух прогреется до +23...+25 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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