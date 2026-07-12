В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, воздух прогреется до +28 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, северный ветер.

С приходом более теплого воздуха температура повысится до +23...+28 градусов, а в прибрежных районах максимальная температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В столице погода будет солнечной и сухой. Ветер продолжит дуть от слабого до умеренного с северо-запада, севера, и воздух прогреется до +23...+25 градусов.