Сильные грозы привели к повреждениям электросетей в восточной части Латвии. Днем без электроснабжения остались более 9 тысяч клиентов, однако благодаря восстановительным работам их число уже сократилось.

Из-за гроз и сильного ветра в восточной части Латвии зафиксированы многочисленные повреждения электросетей, сообщили агентству LETA в компании Sadales tīkls.

Около 14:00 без электричества оставались примерно 9300 клиентов в Резекненском, Прейльском и Лудзенском краях. К 16:00 энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение, и число отключенных потребителей сократилось примерно до 6200. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Резекненском крае.

Причиной аварий стали поваленные на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также удары молний.

В Sadales tīkls сообщили, что работают в усиленном режиме и постоянно следят за прогнозами синоптиков. Во многих случаях интеллектуальная система управления сетью позволяет автоматически восстановить электроснабжение по резервным линиям еще до завершения ремонтных работ.

В компании предупреждают, что ситуация может быстро меняться, поскольку грозовой фронт продолжает перемещаться. После устранения одного повреждения на той же линии могут возникнуть новые аварии, поэтому восстановление электроснабжения в отдельных районах может занять больше времени.

Сильная гроза, обрушившаяся в воскресенье на восток Латвии, практически уничтожила веревочный парк «Rāznas koki» в Латгалии. Об этом представители комплекса подтвердили агентству LETA.

По их словам, всего за десять минут сильные порывы ветра повалили и переломали множество деревьев, повредив веревочные трассы и другую инфраструктуру.

К счастью, обошлось без пострадавших. Незадолго до начала грозы инструктор, учитывая прогноз погоды и быстро ухудшавшиеся условия, решил не выпускать новых посетителей на маршруты.

Сейчас владельцы комплекса продолжают оценивать масштаб ущерба. В понедельник они намерены связаться со страховой компанией. Также рассматривается возможность проведения благотворительной акции по сбору средств на восстановление парка.

При этом владельцы признают, что возобновить работу комплекса в нынешнем сезоне, скорее всего, уже не удастся.

Жителей также призывают соблюдать меры безопасности. Во время грозы не рекомендуется находиться на открытой местности, особенно рядом с воздушными линиями электропередачи и другими электроустановками. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам или деревьям и веткам, упавшим на линии электропередачи.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во второй половине дня в восточных и юго-восточных районах страны ожидаются сильные грозы с ливнями. Возможен град, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Энергетики продолжают устранять последствия непогоды и призывают жителей следить за обновлениями, соблюдать осторожность и не приближаться к поврежденным объектам электросетевой инфраструктуры.