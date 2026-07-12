Возможно в латвийской школе скоро появятся новые предметы. Так, кроме военной подготовки вероятно, могут ввести предмет для улучшения навыков общения и поведения. Прежде, чем стрелять полезно сначала поговорить.

В школах следует усилить содержание курса по вопросам здоровья семьи, уделяя больше внимания построению отношений, культуре поведения и навыкам сотрудничества. Такое мнение высказала новый министр образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение).

Политик отметила, что предмет о здоровье семьи касается не только физического здоровья, но и того, «как мы общаемся друг с другом, строим отношения и умеем сотрудничать». По ее словам, развитие социальных навыков у детей поможет снизить уровень насилия, а не только бороться с его последствиями. При этом Индриксоне подчеркнула, что главная ответственность за воспитание ребенка лежит на семье, однако школа также играет важную роль в развитии этих качеств.

Пока неизвестно, станет ли эта дисциплина отдельным учебным предметом, как предполагалось ранее. По словам министра, сначала необходимо оценить, каким образом наиболее эффективно интегрировать эти темы в существующую систему образования.

Говоря о воспитании ценностей, Индриксоне считает, что основой должна стать преамбула Конституции Латвии (Сатверсме). По ее мнению, в ней уже сформулировано видение развития государства, включая латышские традиции, христианские ценности, благополучие общества, уважение к природе и поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Нам не нужно ничего придумывать заново — там уже есть все необходимое», — заявила министр.

Кроме того, Индриксоне считает необходимым пересмотреть реализацию компетентностного подхода в рамках реформы «Skola 2030», чтобы более четко определить, какие знания и навыки учащиеся должны получать на разных этапах обучения. По ее мнению, также следует уделить больше внимания изучению истории Латвии, поскольку знания молодежи в этой области, по ее оценке, недостаточны.