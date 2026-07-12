В 2025 году в Олайнском крае суды лишили родительских прав 14 человек в отношении 13 детей. В то же время нескольким семьям удалось восстановить право воспитывать своих детей после устранения причин вмешательства органов опеки.

В 2025 году в Олайнском крае права на воспитание детей были прекращены у 12 родителей — семи матерей и пяти отцов. Такие данные содержатся в годовом отчете самоуправления.

В течение года шести родителям — четырем матерям и двум отцам — были восстановлены родительские права в отношении 11 детей.

Вместе с тем по решениям суда родительских прав были лишены 14 человек в отношении 13 детей.

Сотрудники Cиротского суда в течение года приняли участие в 86 судебных заседаниях. Они подавали иски о лишении родительских прав, готовили заключения по вопросам общения родителей с детьми, определения места жительства ребенка, временной защиты от насилия, ограничения дееспособности, установления опеки и представляли интересы детей и подопечных в судебных разбирательствах.

В 2025 году вне семьи были размещены 14 детей из Олайнского края. Четверо были переданы в приемные семьи, девять — под опеку, еще один ребенок направлен в учреждение по уходу и реабилитации.

По состоянию на конец года вне семьи воспитывались 50 детей из Олайнского края. Почти половина из них — 24 ребенка — проживали у опекунов.

На конец 2025 года в самоуправлении насчитывалось 20 опекунов, семь приемных семей и 26 попечителей.

Данные отчета показывают, что органы опеки продолжают активно вмешиваться в ситуации, когда безопасность и благополучие детей оказываются под угрозой. При этом часть родителей после устранения проблем смогла восстановить право воспитывать своих детей.