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Защитники госязыка обнаружили в городе с 80% русскоговорящих полицейского, говорящего по ТВ на русском 0 617

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Начальник муниципальной полиции Даугавпилса

В Даугавпилсе полицейский Лёша чувствует себя как в «педерации» России — о своей работе он публично рассказывает на языке другого, враждебного государства! - Панибратски отзывается о страже порядка депутат Рижской думы Лмана Ланга у себя на страничке в сети Х.

И делает далеко идущие выводы:

Такое понимание ситуации даже в муниципальной полиции — настоящая катастрофа интеграции! И всё это транслирует и поддерживает Латгальская студия LSM!

Это посылает всей стране сигнал, что Латвия якобы уже является всего лишь «слепым аппендиксом» Российской Федерации.

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#полиция #Латвия #интеграция #социальные сети #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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