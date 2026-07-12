В Даугавпилсе полицейский Лёша чувствует себя как в «педерации» России — о своей работе он публично рассказывает на языке другого, враждебного государства! - Панибратски отзывается о страже порядка депутат Рижской думы Лмана Ланга у себя на страничке в сети Х.
И делает далеко идущие выводы:
Такое понимание ситуации даже в муниципальной полиции — настоящая катастрофа интеграции! И всё это транслирует и поддерживает Латгальская студия LSM!
Это посылает всей стране сигнал, что Латвия якобы уже является всего лишь «слепым аппендиксом» Российской Федерации.
Daugavpilī policists Ļoša jūtas kā krievijas pederācijā - par savu darbu publiski runā citas, naidīgas valsts valodā! #AtkrieviskoLatviju— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) July 1, 2026
Šāda izpratne pat pašvaldības policijā ir integrācijas katastrofa! Un šo pārraida un atbalsta LSM Latgales studija! @lsmlv
Tā signalizē… pic.twitter.com/If1AVDqwyj
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