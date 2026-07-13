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Бывший депутат Сейма недоволен предупреждениями о прилете дронов 0 194

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: дроны
ФОТО: BB.LV/AI

Экс-парламентарий Гунарс Игаунис в селе Гайгалава Резекненского края создал гостевой дом на пару десятков человек, в котором можно поиграть на старых гармошках и откушать шмаковку.

В Latvijas Avīze он жалуется на тревожные предупреждения:

«Почему так глубоко внутри страны мне надо получать эти сигналы? Если с кухни идет запах подгорания, надо ли мне как заказчику еды отправляться к повару спрашивать, что случилось с моим шницелем? Каждому нужно быть ответственным за свою роль. Почему мне нужно чувствовать себя плохо за ошибки других?»

«От правительства никакой поддержки до этого не ощущал. Единственное, что прошу, дайте нам тут, в Латгалии, жить», – говорит местный бизнесмен.

И признает, что «это лето у него, как туристического предпринимателя, уже списано». Надеется на маленькие группы, которые «не боятся объезжать Латгалию».

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#туризм #Латвия #предпринимательство #бизнес #правительство #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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