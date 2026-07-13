Судя по тону статьи, накипело у человека:

«У Латвии две тяжелые, трудно решаемые экономические (в том числе политические) проблемы. Одна – задыхающаяся под бременем долгов авиакомпания airBaltic. И другая – проглотивший огромные финансовые ресурсы мегапроект Rail Baltica. Оба этих проекта уже годами находятся в повестке дня правительства. В разделе: требует денег. Поэтому каждый раз, когда появляется эта просьба: дайте, дайте взаймы, встает встречный вопрос: что делать?»

«Поскольку оба этих проекта международного масштаба, охватывают всю Балтию и оба связаны с транспортом, то зачастую тесно связаны», – констатирует автор.

Однако есть и разница: «Один проект уже сейчас широко и развернуто работает, тогда как второй даже после его успешного завершения останется узким нишевым продуктом».

«При этом неясны не только окончательные затраты на проект, его распределение, но неясны и функции этого проекта. Да, четко продекларирована концептуальная цель: соединение государств Балтии с европейской железнодорожной сетью, но четко не сказано: кто же будет по этой железной дороге ездить и почему?»

«Похоже, что в основе проекта «Rail Baltica» лежат не интересы и потребности конкретных потенциальных пассажиров, а именно этот принципиальный, почти что символический вопрос «единства с Европой». Не будем недооценивать символы и принципы. Они имеют свое важное место в любом обществе. Если бы этого не было, то не было бы и такой горячей поддержки этого экономически трудно обоснованного проекта».

«В ситуации, когда трасса для Латвии только проходит за 30 километров от Риги, этот проект становится для нас не только экономически необоснованным, но грозит большими, почти никакой отдачей не несущими издержками после его завершения. Именно в этот момент, когда надо начинать думать – к чему нам это, раздаются голоса от наших северных соседей, которые упрекают Латвию в «эгоизме», «излишестве», «нежелании солидаризироваться» и отказе думать об общей пользе Балтийского пространства».