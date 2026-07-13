Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Две проблемы Латвии: одна задыхается под бременем долгов, вторая – непонятно кому нужна 0 236

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так ситуацию с airBaltic и Rail Baltica видит искусственный интеллект.

Так ситуацию с airBaltic и Rail Baltica видит искусственный интеллект.

ФОТО: BB.LV/AI

«Почему Латвии надо платить за всех?», – такой риторический вопрос ставит в заголовок Neatkarīgā обозреватель Бенс Латковскис.

Судя по тону статьи, накипело у человека:

«У Латвии две тяжелые, трудно решаемые экономические (в том числе политические) проблемы. Одна – задыхающаяся под бременем долгов авиакомпания airBaltic. И другая – проглотивший огромные финансовые ресурсы мегапроект Rail Baltica. Оба этих проекта уже годами находятся в повестке дня правительства. В разделе: требует денег. Поэтому каждый раз, когда появляется эта просьба: дайте, дайте взаймы, встает встречный вопрос: что делать?»

«Поскольку оба этих проекта международного масштаба, охватывают всю Балтию и оба связаны с транспортом, то зачастую тесно связаны», – констатирует автор.

Однако есть и разница: «Один проект уже сейчас широко и развернуто работает, тогда как второй даже после его успешного завершения останется узким нишевым продуктом».

«При этом неясны не только окончательные затраты на проект, его распределение, но неясны и функции этого проекта. Да, четко продекларирована концептуальная цель: соединение государств Балтии с европейской железнодорожной сетью, но четко не сказано: кто же будет по этой железной дороге ездить и почему?»

«Похоже, что в основе проекта «Rail Baltica» лежат не интересы и потребности конкретных потенциальных пассажиров, а именно этот принципиальный, почти что символический вопрос «единства с Европой». Не будем недооценивать символы и принципы. Они имеют свое важное место в любом обществе. Если бы этого не было, то не было бы и такой горячей поддержки этого экономически трудно обоснованного проекта».

«В ситуации, когда трасса для Латвии только проходит за 30 километров от Риги, этот проект становится для нас не только экономически необоснованным, но грозит большими, почти никакой отдачей не несущими издержками после его завершения. Именно в этот момент, когда надо начинать думать – к чему нам это, раздаются голоса от наших северных соседей, которые упрекают Латвию в «эгоизме», «излишестве», «нежелании солидаризироваться» и отказе думать об общей пользе Балтийского пространства».

×
Читайте нас также:
#Латвия #транспорт #долги #airbaltic #экономика #Rail Baltica #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: благотворительность
Изображение к статье: Облачная погода в Риге
Изображение к статье: велодорожка
Изображение к статье: Столики уличного кафе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электростанция
Наша Латвия
Изображение к статье: Ребенок на море
Люблю!
Изображение к статье: Эрлинг Холанд
Спорт
Изображение к статье: Эвика Силиня
Наша Латвия
Изображение к статье: Лондон
ЧП и криминал
Изображение к статье: Свободу Украине!
Политика
Изображение к статье: Электростанция
Наша Латвия
Изображение к статье: Ребенок на море
Люблю!
Изображение к статье: Эрлинг Холанд
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео