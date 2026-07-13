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Электростанции Латвии под угрозой? Эдгар Ринкевич провел важную встречу 0 216

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электростанция
ФОТО: Unsplash

Президент Эдгар Ринкевич во время встречи с министром климата и энергетики Янисом Витенбергсом обсудил подготовку к предстоящему отопительному сезону и безопасность критической энергетической инфраструктуры, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич и Витенбергс также говорили о прогрессе в реализации направлений деятельности, которые были определены на состоявшейся в марте этого года в Рижском замке дискуссии о долгосрочной стратегии энергетической отрасли Латвии.

В ходе беседы внимание также было уделено более тесному сотрудничеству государственных учреждений и совершенствованию работы Государственной службы окружающей среды с целью снижения административной нагрузки на предприятия, в том числе оборонной отрасли.

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#Латвия #энергетика #безопасность #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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