Президент Эдгар Ринкевич во время встречи с министром климата и энергетики Янисом Витенбергсом обсудил подготовку к предстоящему отопительному сезону и безопасность критической энергетической инфраструктуры, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич и Витенбергс также говорили о прогрессе в реализации направлений деятельности, которые были определены на состоявшейся в марте этого года в Рижском замке дискуссии о долгосрочной стратегии энергетической отрасли Латвии.

В ходе беседы внимание также было уделено более тесному сотрудничеству государственных учреждений и совершенствованию работы Государственной службы окружающей среды с целью снижения административной нагрузки на предприятия, в том числе оборонной отрасли.