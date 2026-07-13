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Эвика Силиня решила поднимать латвийский спорт и бороться с алкоголизмом. Получится? 0 316

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвика Силиня

Дальнейшее рассмотрение закона о Государственном спортивном фонде в бюджетно-финансовой комиссии Сейма состоится только после четкого соглашения об источниках финансирования, заявил после заседания коалиционных партий министр финансов Марис Кучинскис.

Он отметил, что ко второму чтению законопроекта подано много предложений.

Партнеры по коалиции договорились рассмотреть предложения Латвийского олимпийского комитета и политических партий, которые не предусматривают перераспределения финансирования за счет уже запланированных мероприятий.

В свою частности, депутаты Эвика Силиня (бывший премьер-министр Латвии), Давис Мартиньш Даугавиетис и Алина Генделе предлагают направлять в спортивный фонд 3% от поступлений акцизного налога на алкоголь, табак и безалкогольные напитки.

В первом чтении депутаты Сейма поддержали законопроект о Государственном спортивном фонде, который предусматривает создание нового инструмента финансирования отрасли, в начале июня.

Планируется, что Государственный спортивный фонд будет администрировать различные инструменты финансирования спорта, конкурсы на реализацию проектов и целевые программы.

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#спорт #депутаты #финансирование
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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