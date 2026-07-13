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И по этому показателю Латвия занимает второе место с конца! 0 64

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: в научной лаборатории

в научной лаборатории

Ниже нас по этому показателю только Румыния.

Статистическое агентство Евросоюза Eurostat представила данные о расходах (вложениях) предпринимателей в исследования (науку) и разработки. Средний показатель в ЕС - 597 евро на одного человека в год. Лидером по этому показателю является Швеция, бизнес-сообщество которой тратит на научные разработки в год в размере 1 381 евро на человека. На втором и третьих местах Бельгия и Дания - 1275 и 1241 евро соответственно. В первую пятерку также входят Ирландия и Австрия.

А что же наша родная Латвия? Мы по этому показателю занимает второе место с конца - наши предприниматели финансируют научные исследования и разработки в размере 73 евро на человека в год. Хуже только в Румынии - 55 евро в год на человека. Нас опередила даже Болгария - 81 евро в год.

А что же наши балтийские соседи? Литва тратит на эти цели из расчета 116 евро в год, а в Эстонии бизнес вкладывается в науку в размере 344 евро на человека в год! Как говорится, почувствуйте разницу!

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#Латвия #предпринимательство #финансирование #экономика #Евросоюз #статистика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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