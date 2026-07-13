У каждого ребенка есть свои заветные мечты. У особенных детей, которые живут со сложными медицинскими диагнозами, многие желания упираются в ограничения в передвижении и коммуникации с обществом. Им бывает сложно встать с кресла и выйти на улицу...

Замечательно, что есть люди и организации, которые в наши непростые времена готовы помочь детям с тяжелыми диагнозами обеспечить иное качество жизни, а значит, помочь им поверить в себя, в свои силы и возможности.

Так, за неполный год благотворительной программы Labsirdības misija («Миссия доброты»), которую проводят Mēness aptieka и Латвийский детский фонд, 11 маленьких жителей Латвии получили значимую помощь. Теперь у них есть необходимые для более качественной жизни современные технические вспомогательные устройства.

На пожертвованные Mēness aptieka 27 500 евро целевым назначением были приобретены подъемники, специальные коляски, кресла для туалета и ванны, функциональные кровати и другие устройства.

Лада из Вентспилса теперь может выходить на улицу

Например, чтобы старшеклассница Лада из Вентспилса вместе с мамой Ольгой могла включиться в повседневную жизнь вне дома и посещать реабилитационные занятия, при поддержке программы в подъезде по месту жительства семьи установлен гусеничный подъемник. Это помогает безопасно перемещать девушку в инвалидной коляске по лестнице.

«Наша жизнь изменилась. Благодаря подъемнику мы снова можем выбраться из дома, быть активными. Такая вроде бы простая возможность — выйти — счастье, которое люди иногда недооценивают», — рассказывает мама Лады Ольга.

В свою очередь, для одной из проживающих в Резекне семей за пожертвованные в «Миссии доброты» средства в квартире оборудован подъемник с системой потолочных рельсов, чтобы облегчить передвижение ребенка внутри помещений.

Для Дарты из Кокнесе открылись двери в большой мир!

А девятилетней Дарте из Кокнесе в «Миссии доброты» помогли уменьшить барьеры коммуникации, обеспечив ребенку возможность общения с окружающим миром и близкими. Дарте нужны были планшет и компьютерная программа для освоения визуальной навигации, которую можно использовать вместе со специальным вспомогательным средством для управления взглядом. С их помощью девочка теперь может общаться с семьей, с окружающими — выражать желания, потребности.

«Устройство у нас на вес золота. Дарта его заслужила», — рассказывает ее мама Гунта и говорит, что Дарта теперь берет его с собой всюду, чтобы тренироваться общаться: в машину, школу, реабилитационный центр.

Программа охватывает всю страну

Поддержку, что важно, получили семьи из разных регионов страны: Вентспилсского, Кокнесского, Прейльского, Цесисского, Резекненского, Валмиерского и Энгурского краев.

«За историей каждой семьи, которым мы вместе смогли помочь, стоят повседневные ситуации, в которых подходящее ребенку техническое вспомогательное средство может стать решающей поддержкой и дает возможность передвигаться, выбираться из дома, посещать реабилитационные занятия или общаться с семьей.

Начиная «Миссию доброты», мы хотели как оказать практическую помощь, так и побудить к позитивным переменам в обществе, активным участием способствуя милосердию, где каждый может быть частью решения. Мост между потребностями и возможностями, созданный «Миссией доброты», становится сильнее с каждым человеком, который подключается», — говорит Елена Петришина, член правления Mēness aptieka.

Мост добра открыт для всех!

Сейчас своей очереди на получение технических средств ждут еще 14 детей. И каждый желающий может принять участие в этом добром деле! Цель программы — помочь семьям с детьми, когда у государственной системы здравоохранения и социальной поддержки особых вспомогательных средств недостаточно или они недоступны.

Mēness aptieka жертвует Латвийскому детскому фонду 10 центов с покупки в аптеке каждого продукта, маркированного знаком «Миссия доброты».

Каждый желающий может принять участие и поддержать также другими способами: в нескольких Mēness aptieka размещены ящики для пожертвований Латвийскому детскому фонду. Также можно пожертвовать на сайте Латвийского детского фонда, используя созданный для этой цели инструмент для пожертвований: https://lbf.lv/atbalsts-gimenem/.