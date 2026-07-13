АО "Latvijas valsts meži" (LVM) за 26,385 млн евро приобрело землю площадью 5800 гектаров, из которых 4800 гектаров - это лес в Пасиенской волости Лудзенского края, сообщили в Министерстве земледелия.

Минземледелия отмечает, что в конце прошлой недели в Регистре предприятий (РП) были зарегистрированы изменения, согласно которым LVM стало владельцем двух зарегистрированных в Латвии предприятий, единственным активом которых является земля и которые ранее находились в собственности граждан Швеции.

В приобретенном лесном владении преобладающими породами деревьев являются ель (приблизительно 1600 гектаров), береза (приблизительно 1500 гектаров) и сосна (приблизительно 600 гектаров), а на остальных площадях произрастают другие породы деревьев. Около 80 гектаров лесной площади являются охраняемыми территориями, в свою очередь, еще 600 гектаров - это сельскохозяйственные угодья.

Министр земледелия Улдис Аугулис заявил, что эта сделка имеет масштабное влияние на устойчивое управление лесами, региональное экономическое развитие и безопасность. Управление крупными лесными площадями означает долгосрочный стабильный спрос на местные услуги: оно обеспечивает работой латвийские предприятия, стабильные доходы для семей Латгале и увеличение хозяйственной активности в восточном приграничье Латвии.

Министр также подчеркивает расположение лесных площадей в Латгале, отмечая, что укрепление государственного присутствия и хозяйственной деятельности в этом регионе имеет существенное значение для экономического развития и государственной безопасности.

"Уже в ближайшие годы активное управление этими лесами создаст хорошо оплачиваемые рабочие места для местных жителей и заказы для латвийских предприятий - в лесоводстве, заготовке лесоматериалов, транспорте и других смежных отраслях. Каждый евро, вложенный в регион, означает не только инвестиции в лесное хозяйство, но и вклад в экономическое развитие Латгале", - подчеркивает Аугулис.

По мнению редакции bb.lv, Министерству земледелия не стоит останавливаться на достигнутом результате, а продолжать выкупать латвийский лес у шведов и прочих иностранцев. Кстати, а сколько его, на данный момент, продано? Ждем цифр от Министерства земледелия.