14 июля 2026 года чтят память мучеников бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Позже этот праздник переименовали по созвучию с одним из святых в Кузьминки Летние, а также этот день в православии считался женским днем.

О чем вспоминают в Церкви 14 июля 2026 года

Родные братья Дамиан и Косма жили в Риме в III веке. Их любимый отец скончался, когда мальчикам не было и 10 лет. Причиной смерти стала непонятная и неизлечимая болезнь, что сильно повлияло на мальчиков. Мать всю себя посвятила детям, вкладывая всю душу в них, и воспитывая их благочестивыми христианами.

Они подросли и оба решили стать врачами, чтобы помогать людям и не позволить им терять жизнь также трагически, как их отец. Обучение они получили у богатого врача, но вскоре во много раз сумели превзойти его в медицинской науке. И к их учителю перестали обращаться больные. Тем более, что братья лечили людей бесплатно, но призывали больных уверовать во Христа. За это они получили от Господа дар чудотворения.

При этом братья не только не брали деньги, но отказывались и от подарков. Лишь однажды незнакомка упросила их взять куриные яйца как символ христианской веры. С тех пор 14 июля стал считаться у православных женским днем.

Очень многие пациенты переходили в христианство, что вызвало недовольство властей. За врачами послали солдат. Косму и Дамиана предупредили об этом, и они успели скрыться. Тогда воины схватили других христиан, и братья, прося отпустить заложников, добровольно сдались. На суде они мужественно отказались отречься от веры.

По молитве братьев в тот момент императора поразила непонятная и ужасная болезнь. Он умолял братьев вылечить его, обещая перейти в христианство. И они вернули ему здоровье. Многие узнавшие об этом чуде язычники стали веровать во Христа. А император отпусти Косму и Дамиана на свободу. Они продолжали лечить людей. Но тут их старый учитель, завидовавший им, замыслил недоброе. Он позвал братьев в лес собирать лекарственные растения, а сам завел их в горы и убил. Случилось эта трагедия в 284 году.

Смысл праздника

Тот, кто верует и несет свою веру другим, может стать героем самых удивительных чудес.

Народные приметы

Месяц красный — к нескольким ветреным дням. Яркие звезды к грозе. Утром роса к теплому дню.

Что можно делать 14 июля 2026 года

Принять работать на огороде — полоть грядки и собирать первые корнеплоды. Из даров свежего урожая хорошо бы приготовить борщ или свекольник. Еще собирают ягоды, из которых можно сварить варенье. День считается женским праздником — хорошо вечер провести весело с подружками.

Что нельзя делать 14 июля 2026 года

Нужно отставить заботы и перестать грустить. Нельзя совершать большие покупки и вообще излишне тратиться.

Интересный факт

Сны этой ночи надо обязательно обдумать, но исполняются они обычно с точностью до наоборот.