Омбудсмен Карина Палкова, гостя в программе TV24 “Uz līnijas”, обрисовала, какова текущая ситуация с очередями к медикам, если смотреть на ситуацию именно с детскими врачами.

Она указывает, что, судя по заявлениям, поступающим в Бюро омбудсмена, видно, что в этом месяце, к сожалению, снова установлены новые рекорды — поступило более 100 заявлений именно в сфере прав детей.

Чаще всего жалобы поступают на недоступность медиков — к стоматологам, психологам и офтальмологам очереди настолько длинные, что им не видно конца.

Омбудсмен говорит, что обратит на это внимание и будет следить за ситуацией. Кроме того, речь идет о доступности медиков по всей Латвии. Будут пытаться понять, возможно, к медикам можно попасть в других регионах, ведь в медицине не так, как в образовании, где деньги следуют за учеником.

Согласно данным сайта Rindapiearsta.lv, поддерживаемого Национальной службой здравоохранения, по состоянию на 1 июня время ожидания на оплачиваемых государством специалистов и обследования существенно различается как между Ригой и регионами, так и между лечебными учреждениями одной специальности.