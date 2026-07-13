Известный экономист Янис Ошлейс в социальной сети X утверждает, что в Австралии тоже позволили жителям снять свои накопления во 2-м пенсионном уровне, но никакой пользы это не принесло: "В Австралии при COVID разрешили изъять часть 2-го пенсионного уровня. Чем ниже уровень образования, тем больше снимали сбережения, и деньги в основном растрачивались.

Сбережения снимали в основном получатели низших зарплат, те, у кого и так были маленькие сбережения, мужчины, безработные и сельские жители, теряя в среднем 120 000 пенсионных капиталов.

И австралийцы потратили изъятые средства 2 уровня... на азартные игры, займы и т.д., в результате еще больше увеличилось неравенство доходов, без какого-либо остаточного положительного эффекта. Агитировать за изъятие 2 уровня пенсии - это просто вредно".

Звучит не очень убедительно - если обладатели низких зарплат могли при помощи этих сбережений улучшить свой уровень жизни, то в этом изъятии накоплений нет ничего плохого.