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«Они потратили эти деньги на азартные игры...» 0 140

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экономист Янис Ошлейс (в центре).

Экономист Янис Ошлейс (в центре)

Экономист пытается убедить, что не следует латвийцам давать право распоряжаться своими накоплениями во втором пенсионном уровне.

Известный экономист Янис Ошлейс в социальной сети X утверждает, что в Австралии тоже позволили жителям снять свои накопления во 2-м пенсионном уровне, но никакой пользы это не принесло: "В Австралии при COVID разрешили изъять часть 2-го пенсионного уровня. Чем ниже уровень образования, тем больше снимали сбережения, и деньги в основном растрачивались.

Сбережения снимали в основном получатели низших зарплат, те, у кого и так были маленькие сбережения, мужчины, безработные и сельские жители, теряя в среднем 120 000 пенсионных капиталов.

И австралийцы потратили изъятые средства 2 уровня... на азартные игры, займы и т.д., в результате еще больше увеличилось неравенство доходов, без какого-либо остаточного положительного эффекта. Агитировать за изъятие 2 уровня пенсии - это просто вредно".

Звучит не очень убедительно - если обладатели низких зарплат могли при помощи этих сбережений улучшить свой уровень жизни, то в этом изъятии накоплений нет ничего плохого.

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#covid-19 #Австралия #азартные игры #сбережения
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Эдуард Эльдаров
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