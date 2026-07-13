Этим летом специалисты отмечают заметный рост активности клещей в Латвии. Только за июнь в Латвийском центре инфектологии лечение от клещевого энцефалита прошли 13 человек, причем пятеро из них оказались в реанимации, пишет LSM.

Энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс объясняет, что особенно опасны молодые клещи — нимфы. Из-за своих крошечных размеров они часто остаются незамеченными: человек может даже не понять, что паразит уже присосался.

Во время обследования одного из дворов Риги клещей обнаружить не удалось, что специалисты связывают с регулярно скошенной травой. Клещи предпочитают высокую растительность, где им легче подстерегать людей и животных. По словам энтомолога, многие ожидали, что суровая зима сократит их численность, однако снежный покров защитил паразитов от морозов, благодаря чему они успешно пережили холодный сезон.

В Национальной референс-лаборатории микробиологии ежедневно исследуют клещей, снятых с людей. В среднем туда поступает по 10–12 экземпляров в день. Их проверяют на вирус клещевого энцефалита, боррелии, анаплазмы и другие опасные инфекции. Если в прошлом году чаще выявляли возбудителя болезни Лайма, то в нынешнем сезоне специалисты нередко находят риккетсии, которые могут вызывать симптомы, напоминающие грипп, — высокую температуру и сильную лихорадку.

С начала сезона лаборатория уже исследовала около 300 клещей. Почти у половины обнаружены боррелии — бактерии, вызывающие болезнь Лайма. Однако специалисты подчеркивают: даже зараженный клещ не всегда передает инфекцию человеку. Вероятность заболевания зависит от множества факторов, включая состояние иммунной системы и возраст пострадавшего.

Самые тяжелые пациенты проходят лечение в Латвийском центре инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы. По словам руководителя центра, профессора Байбы Розентале, чаще всего у клещей выявляют возбудителей болезни Лайма, однако в стационар обычно попадают люди именно с тяжелыми формами клещевого энцефалита.

Пятеро пациентов перенесли менингоэнцефалит — воспаление оболочек и тканей головного мозга. Из-за тяжелого состояния их пришлось госпитализировать в отделение интенсивной терапии и подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас лечение продолжает один пациент. Медики напоминают, что самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита остается вакцинация. Кроме того, после каждой прогулки на природе важно внимательно осматривать кожу и как можно быстрее удалять обнаруженных клещей.