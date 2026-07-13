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После грозы — солнце: какой будет погода в Латвии в начале недели 0 251

Наша Латвия
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Восход солнца на фоне озера

ChatGPT

Понедельник в Латвии начался с теплой и преимущественно ясной погоды. После воскресных гроз в Латгалии осадки прекратились, а температура воздуха утром местами достигла +20 градусов.

Первая половина понедельника в Латвии проходит под знаком теплой и спокойной погоды. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в 5:00 температура воздуха составляла от +15,2 градуса в Стенде до +20,1 градуса в Мадоне.

На большей части территории страны небо ясное, лишь в отдельных районах Курземе сохраняется облачность. Осадков не наблюдается.

Местами образовалась дымка, а в Курземе — туман. Качество воздуха оценивается как хорошее. Дует слабый северный и северо-западный ветер.

Накануне восточные районы страны пережили сильную грозу. Особенно пострадала Латгалия, где порывы ветра в Резекне достигали 21 метра в секунду.

В Риге после восхода солнца установилась ясная погода. Температура воздуха составляет +19…+20 градусов, скорость северного и северо-западного ветра — 2–5 метров в секунду.

В воскресенье максимальная температура воздуха в Латвии колебалась от +20,8 градуса в Вентспилсе до +27,6 градуса в Бауске.

Заголовок

До +28 градусов: в Латвии ожидается солнечный и по-летнему теплый понедельник

Лид

Начало новой недели порадует жителей Латвии теплой и преимущественно солнечной погодой. В большинстве районов страны воздух прогреется до +28 градусов, однако местами во второй половине дня возможны кратковременные грозы.

В понедельник, 13 июля, в Латвии ожидается по-летнему теплая погода. По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны температура воздуха составит +25…+28 градусов. На побережье будет немного прохладнее — от +21 до +25 градусов.

В течение дня сохранится небольшая облачность, однако во второй половине дня местами могут сформироваться дождевые и грозовые облака. Во время гроз не исключены сильные ливни и порывистый ветер. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге первый день недели пройдет без осадков и с большим количеством солнца. При умеренном северном, северо-западном ветре воздух прогреется до +24 градусов, а у моря температура будет на пару градусов ниже.

По данным синоптиков, к востоку от Латвии расположен циклон, а к западу — антициклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1013 гектопаскалей в Латгале до 1019 гектопаскалей в Курземе.

В дневные часы уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В связи с этим специалисты рекомендуют с 11:00 до 16:00 избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, использовать солнцезащитные средства и не забывать о головном уборе.

Тем временем в Европе продолжается жара. В субботу во Франции и Италии воздух прогревался до +41…+42 градусов, тогда как на севере Швеции минувшей ночью температура опускалась до 0 градусов.

После неспокойного воскресенья погода в Латвии стабилизировалась. Начало недели обещает быть теплым и преимущественно солнечным, однако контраст температур в Европе остается очень высоким.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #гроза #солнце #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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